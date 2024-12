Cristante e Dovbyk vedono il Braga. Forfait Celik

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo aver ritrovato la vittoria in campionato, Ranieri prepara una nuova sfida in Europa League, dove serviranno punti per assicurarsi almeno un posto negli spareggi. Questa mattina, infatti, la squadra si ritroverà a Trigoria dopo la domenica libera concessa dal tecnico per il primo allenamento in vista della gara con il Braga, in programma giovedì alle 18.45. Non sarà sicuramente della partita Celik. La sua partita sabato scorso è durata solamente 20 minuti, quando è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare. Gli esami approfonditi hanno evidenziato una contrattura all’adduttore destro. Andranno valutate invece le condizioni di Cristante e Dovbyk, che non hanno preso parte alla scorsa giornata di campionato. Il centrocampista sta recuperando da un problema alla caviglia che gli aveva impedito di entrare nella lista dei convocati. I prossimi allenamenti forniranno un quadro più chiaro delle sue condizioni. Spera di tornare a guidare l’attacco della Roma Dovbyk. L’ucraino non è andato neanche in panchina con il Lecce a causa di un’influenza, ma vuole ritrovare il gol. La sfida con il Braga potrebbe rappresentare l’occasione giusta per interrompere un digiuno che dura da più di un mese.