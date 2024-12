Cristante da valutare

Un giorno di riposo concesso alla squadra, da oggi si ritorna al Fulvio Bernardini per cominciare la preparazione alla prossima sfida di Europa League contro il Braga. O meglio, questa mattina lavoro di scarico, poi da domani si riparte con intensità e determinazione per continuare il lungo cammino verso la guarigione completa. Sono in ripresa anche le condizioni di Artem Dovbyk, rimasto fuori sabato sera per influenza: il gigante ucraino già oggi dovrebbe tornare ad allenarsi, magari in palestra per poi scendere in campo domani con l’intera squadra, per essere pronto per la sfi da di giovedì sera contro i portoghesi. (...) Sicuramente le condizioni più critiche da valutare sono quelle di Bryan Cristante che è alle prese con il problema alla caviglia che lo ha costretto a fermarsi e a saltare la gara contro il Lecce. Questa mattina il centrocampista sarà controllato per verificare l’entità del problema e capire se attraverso le terapie sarà a disposizione contro il Braga oppure contro il Como. (...)

(corsport)