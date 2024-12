Crisi infinita: i "si" e i "no" della famiglia Friedkin

I Friedkin hanno fatto bene ad esonerare De Rossi? No. I Friedkin hanno fatto bene ad ascoltare Lina Souloukou e a prendere Juric? No. I Friedkin hanno fatto bene ad affidarsi a Ranieri? Si. Avrebbero fatto bene ad affiancare a Ranieri Daniele De Rossi? Si. I Friedkin aspettano lo stadio prima di vendere la Roma? No. I Friedkin hanno guardato la partita contro il Como? Si. Si sono infuriati a fine partita? Si, e molto. Hanno pronta una lista di cessioni e acquisti per gennaio? Si. I Friedkin l'hanno preparata da sola? No. La posizione di Ghisolfi è solida? No. C'è un nuovo direttore sportivo che aspetta? Si. Ha già lavorato in Italia? Si. [...] È sicuro che Dybala finisca la stagione in giallorosso? No. È necessario che un presidente non sbagli la scelta dei dirigenti due volte si e una no? Si.

(corsera)