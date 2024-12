Coppa Italia, arriva la Sampdoria. Claudio cerca la strada per l'Europa

Torna la Coppa Italia e la Roma fa il suo esordio contro la Sampdoria. [...] Una competizione che non va snobbata e lo sa anche Ranieri che si aspetta una reazione dopo la sconfitta di Como: "Il secondo tempo di domenica è stato inaccettabile. Hanno avuto più voglia di vincere ed è una cosa preoccupante. I Friedkin si sono arrabbiati? Dite sempre che la società non parla e invece non è vero", le sue parole a Mediaset. A Trigoria nella bacheca dei trofei ci sono ben 9 Coppe Italia, ma negli ultimi anni il torneo è diventato un vero e proprio incubo. [...] E la Coppa Italia rischia di diventare l'unico percorso per arrivare a giocare almeno l'Europa League la prossima stagione.

Infatti, la posizione in campionato mette paura e il cammino europeo fino a questo momento non è stato di certo impeccabile: "Tengo molto a questa competizione e ci tengono anche i ragazzi, ma dobbiamo svegliarci. Un grande allenatore non ha voglia di venire in una squadra in questa situazione". [...] Ranieri per la gara di questa sera dovrà fare a meno di Mancini (squalificato per tre giornate), Koné, Cristante e Hummels. [...] Emergenza in difesa dove potrebbe essere riproposto l'assetto a tre con Celik, Ndicka e Hermoso davanti a Svilar. [...] In mezzo al campo senza Koné (a Como ha preso un duro colpo al ginocchio) spazio a Pisilli e Paredes. Nel 3-4-2-1 sulle fasce ci saranno Saelemaekers a destra [...] e Zalewski a sinistra. Pellegrini e Soulé sulla trequarti dietro a Dovbyk. [...]

(Il Messaggero)