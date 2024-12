Con il Milan mancherà solo Cristante. Tre Fontane sold out per Capodanno

Migliaia di persone in coda e sito bloccato per cercare di trovare posto per l'allenamento a porte aperte della Roma del primo gennaio. [...] Quasi 15mila persone si sono collegate per riuscire a prenotare un segnaposto. I tagliandi gratuiti, però, erano solamente 2800 e così il Tre Fontane è andato sold put in pochissimo. [...] Sold out anche i biglietti per il derby. [...]

Una sterzata alla stagione della Roma può arrivare dalla trasferta di San Siro contro il Milan. Questa mattina ci sarà la rifinitura mentre la partenza per Milano è fissata per le 17. Claudio Ranieri potrà contare su quasi tutto il gruppo, unico assente Bryan Cristante che tornerà nel 2025. Il colpo subito alla caviglia nella partita contro l'Atalanta ha lesionato anche i legamenti. [...] Nel frattempo il tecnico sta iniziando a ragione sull'11 anti Milan. Mancini, Hummels, Ndicka davanti a Svilar. In attacco la coppia Dybala-Dovbyk, sulle fasce Angelino e l'ex Saelemaekers. Intoccabili in mezzo al campo Paredes e Koné e unico ballottaggio è quello tra Pisilli ed El Shaarawy.

(Il Messaggero)