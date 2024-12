COMO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Saud e Pellegrini dal 1'

Un trionfo è l'unica via per proseguire il cammino. Superate Lecce e Braga ora la Roma a Como deve infrangere un altro mito: la paura delle trasferte. In questo campionato, i giallorossi non hanno mai ottenuto una vittoria fuori dall'Olimpico. Ranieri arriva senza Cristante e Paredes. Il dilemma principale riguarda l'attacco. Attualmente, l'idea di confermare Dybala come falso nueve sembra la più accreditata. In questo scenario, dietro il talento argentino giocherebbero Saelemaekers e Pellegrini, con El Shaarawy pronto a entrare. Un altro interrogativo riguarda la fascia destra: Celik è tornato, ma la fiducia e la condizione di Saud minacciano la sua posizione da titolare.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT – Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Angelno; Saelemaekrs, Pellegrini; Dybala.

