Como-Roma, la moviola dei quotidiani: Rapuano insufficiente nella gestione dei cartellini, si perde i gialli di Engelhardt e Hermoso

La Roma perde 2-0 in casa del Como nei minuti di recupero e fa dimenticare le buone prestazioni viste contro Lecce e Braga. Prestazione insufficiente per Antonio Rapuano (media voto 5.5), arbitro della sfida tra i giallorossi e i lariani: il direttore di gara è apparso piuttosto in difficoltà nella gestione dei cartellini tra primo e secondo tempo, cambiando improvvisamente metro di giudizio.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Al 28' p.t. il gol di Koné è annullato per un fuorigioco precedente nel passaggio di Angelino a El Shaarawy. [...] Al 33' p.t. Kempf ha il braccio lungo il corpo e il veloce check del Var lascia correre; [...] al 47' s.t. Sergi Roberto è colpito dal cross di Pisilli ma la mano è dietro la schiena. Partita non facile che Rapuano conduce con coerenza. Forse manca un giallo a Hermoso su Belotti nel primo tempo.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5.5

Non bene Rapuano, partita che non ha avuto una linearità (neanche una parvenza) sia tecnica (falli fischiati al contrario o che non c'erano) sia disciplinare. [...] Nell'area del Como testa di Hermoso, Barba ha il braccio sinistro lungo il corpo, giusto far proseguire. Ancora, cross di Dybala, Kempf tocca il pallone con la mano sinistra, ma il braccio - anche questa volta - è lungo il corpo. Nella ripresa: Celik cade all'indietro sul pallone, tocca con il braccio sinistro, nulla. [...] Cross di Pisilli, Sergi Roberto con le braccia dietro la schiena: non punibile. [...] Engelhardt trattiene Koné in ripartenza (quasi in superiorità numerica) è da giallo, così come lo è Koné che chiede l'ammonizione. Lo stesso cliché per la trattenuta di Hermoso su Belotti, altra SPA chiara con richiesta di giallo. Al 17 erano già -4 ammonizioni. Poi arriva quella per Goldaniga a fine primo tempo, che non si sa perché.

IL ROMANISTA - VOTO 5

Cosa ci si aspettava da Rapuano? Esattamente quello che abbiamo visto a Como. [...] "Perde" subito la partita: al 12’ Koné è trattenuto da Engelhardt in maniera plateale e lui decide di applicare un regolamento di un altro pianeta. Niente giallo. Tanto sbaglia che al 17’ “compensa” e grazia Hermoso che su Belotti è in ritardo e lo trattiene. [...] Tocco di mano in area di Kempf su cross di Dybala. Il braccio non è attaccato al corpo ma neanche troppo largo. Serra, sì, proprio lui, non richiama Rapuano. Sarebbe un rigorino, ma non è “niente”. [...] Nella ripresa festival di gialli, come fosse cambiato il regolamento. [...] Altri due episodi: al 90’ Pellegrini steso al limite dell’area (dall’azione seguente nasce il gol del vantaggio del Como) e si prosegue e al 92’ Pisilli reclama un rigore, ma stavolta il gomito di Sergi Roberto è davvero attaccato al corpo.