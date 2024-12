Capodanno con bagno di folla. Allenamento aperto al Tre Fontane

Il 5-0 al Parma ha riportato un po' di serenità, ma soprattutto ha restituito un Olimpico sold out. La splendida alchimia delle scorse stagioni tra squadra e pubblico. Per questo - il 1° gennaio alle 15 - nella settimana che porta alla stracittadina contro la Lazio al Tre Fontane è in programma un allenamento a porte aperte. L'ingresso è gratuito, ma bisogna prenotare il segnaposto. La caccia al biglietto parte oggi alle ore 15 (sul sito del club) e i posti disponibili sono circa 2800 [...] Ieri la Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la partita contro il Milan. Pisilli è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver saltato la sessione della Vigilia di Natale causa febbre. Ancora out Cristante: il suo 2024 è finito. [...] Tutti a disposizione gli altri. Sorrisi per Paulo Dybala che ha voglia di conquistare San Siro. L'anno scorso dal suo sinistro è partito l'assist per il gol di Mancini in Europa League. [...]

(Il Messaggero)