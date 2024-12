Calciomercato Roma: anche il Torino su Beto

Dopo l'infortunio di Duvan Zapata, e visti i problemi realizzativi, il Torino ha messo gli occhi su Beto, attaccante in uscita dall'Everton. Il giocatore ha chiesto di andare via a gennaio e si è messo sul mercato: l'affare può decollare sulla base di un prestito oneroso con di-ritto/obbligo di riscatto per un'operazione complessiva da 15-20 milioni di euro. Il Toro si è attivato, anche per il pressing di Vanoli su Cairo, ma tra le incognite c'è là Roma. I giallorossi cercano una punta con le caratteristiche di Beto, visto che manca un vice Dovbyk, e l'Everton è stato appena comprato dai Friedkin. Facile immaginare una corsia preferenziale, visto che i club hanno lo stesso proprietario, ma la partita è ancora tutta da giocare.

(La Stampa)