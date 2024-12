Caccia all'impresa

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Dopo il pareggio e, soprattutto, l'ottima prestazione di Londra, la Roma questa sera è chiamata a confermare quanto di buono fatto in coppa, affrontando uno degli avversari più in forma della Serie A. All'Olimpico arriva l'Atalanta che, in Champions League, ha conquistato la settima vittoria consecutiva. Un avversario storicamente ostico per i giallorossi, soprattutto in casa: una sola vittoria per la Roma negli ultimi 10 incontri. [...] La classifica, fornisce un ulteriore motivo di preoccupazione per la Roma, che si ritrova a soli due punti dal terzultimo posto. Ma, la prestazione di giovedì, ha riacceso una barlume di speranza che permetterà ai giocatori di affrontare con maggior ottimismo la sfida di questa sera. Innanzitutto, sarà l'occasione per accogliere Ranieri all'Olimpico per la terza volta da allenatore, inoltre la squadra punta a concludere nel migliore dei modi il tour de force iniziale. [...] Si continuerà con il 3-4-2-1 che vedrà ancora una volta il trio Mancini-Hummels-Ndicka. Confermato Angelino a sinistra, mentre Celik prenderà posto sulla fascia opposta. A centrocampo Koné è sicuro del posto, mentre, al suo fianco resiste il ballottaggio Paredes-Cristante. Sulla trequarti pronta nuovamente la coppia Dybala-El Shaarawy, ma, ci sono Zalewski e Saelemaekers che scalpitano per una maglia da titolari. A guidare l'attacco c'è Artem Dovbyk. [...]