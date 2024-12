La Roma continua a lavorare alla ricerca del nuovo CEO in seguito all'addio di Lina Souloukou e, come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, a Trigoria stanno andando avanti i colloqui per trovare il profilo più adatto. A sorpresa, sembra sfumato l'arrivo di Marzio Perrelli, attuale Executive Vice President di Sky Italia. Salgono, invece, le quotazioni di Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter.

(Il Messaggero)