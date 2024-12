Brindisi di Natale a Trigoria: sotto l'albero c'è il nuovo ad

Un brindisi per augurarsi Buon Natale e (forse) presentare a tutti il nuovo amministratore delegato. L'invito è riservato solo agli alti dirigenti del club e ai collaboratori più fidati di Dan e Ryan Friedkin. [...] La data in calendario - oggi - non è casuale. Ieri infatti i Friedkin hanno concluso l'acquisizione dell'Everton e messo la parola fine ad un'operazione lunga e costosa: 650 milioni di euro per entrare nel mercato della Premier League. [...]

Il secondo club di Liverpool era la priorità di Dan Friedkin. Che adesso potrà tornare ad occuparsi in prima persona delle questioni romaniste. Il riassetto societario che è in atto da mesi infatti non è ancora concluso. Il club giallorosso attende ancora un Ceo dopo le dimissioni di Lina Souloukou dello scorso settembre. [...] Il nome di Marzio Perrelli, dato in pole position dopo i due incontri londinesi con Dan Friedkin, ha perso posizioni. [...] Torna invece d'attualità l'attuale Ceo dell'Inter Alessandro Antonello, intercettato lunedì scorso al Centro Giulio Onesti di Roma e assente giovedì dal brindisi di Natale nerazzurro. [...] Sullo sfondo resta il nome a sorpresa. Specialità di casa Friedkin quando si tratta di ruoli apicali. [...]

(la Repubblica)