Braga, le sfide con le italiane e la stella Bruma

Le recenti sfide contro le italiane, non evocano bei ricordi per il Braga. Lo scorso anno i Guerreiros allenati da Minho, inseriti nel girone con il Napoli, andarono in contro a due sconfitte contro gli Azzurri, retrocedendo in Europa League. Anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano in Conference League finì per sconfiggerli due volte su due. Adesso è il turno della Roma. La formazione di Carvalhal occupa la quinta posizione del campionato portoghese, mentre sono diciottesimi in Europa League. [...] Oltre all'esperto Joao Moutinho e alla bandiera Ricardo Horta, in questo periodo sembra infermabile Bruma, arrivato già a quota 10 gol e 6 assist. [...]

(corsport)