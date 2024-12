Bove sorride dopo la paura: "Vojo gioca', fatemi uscire...". Attesa per i nuovi test medici

"Vojo giocà, vojo giocà, fatemi uscire". La grande paura è fortunatamente passata e Edoardo Bove adesso prova a scherzare e a sdrammatizzare, strappando un sorriso a tutti. Può farlo perché il quadro della situazione appare tranquillizzante dopo ore in cui Firenze e il mondo del calcio hanno trattenuto il fiato. Il centrocampista romano della Fiorentina è sempre ricoverato nel reparto di terapia intensiva a Firenze all'ospedale di Careggi, ma non è più intubato. Ieri Bove è stato comunque sottoposto ad accertamenti diagnostici che proseguiranno pure in questi giorni. Vanno individuate le cause del malore che lo ha portato ad accasciarsi a terra privo di sensi al 17' del primo tempo della partita contro l'Inter. [...] «Si informa sulle partite, è già proiettato alle gare di questa sera (quella di ieri della Roma con l'Atalanta, ndr), e questo è un segno positivo». [...] Bove era già entrato nel cuore della gente di Firenze ma da domenica sera è un vero e proprio fiorentino.

(La Stampa)