Bove, impiantato un defibrillatore: adesso si cerca di capire le cause

IL TEMPO (F. CICCIARELLI) - L'ingresso nella sala di emodinamica dell'ospedale Careggi, l'impianto del defibrillatore sottocutaneo da parte dell'equipe di aritmologia del polo sanitario fiorentino, poi il ritorno in reparto per continuare il monitoraggio. in attesa delle dimissioni. È stato questo il programma di una giornata spartiacque per Edoardo Bove. L'intervento è perfettamente riuscito e permetterà al centrocampista di lasciare la struttura tra domani e venerdì. [...] Il defibrillatore è in grado di riconvertire il battito cardiaco a un ritmo normale in caso di aritmia. [...] Il prossimo passo sarà individuare la causa del malore per capire come trattare in maniera definitiva il problema. [...] Bove in futuro potrà decidere se rimuoverlo, tenerlo o passare a una soluzione simile a quella utilizzata in via definitiva da Christian Eriksen. In tutti e 3 i casi, la prosecuzione dell'attività agonistica passa dall'ottenere l'idoneità sportiva, che in Italia sarebbe negata a prescindere. [...] Bove riceverà presto la visita di Luciano Spalletti, che ha parlato del centrocampista a margine della mostra Sfumature di Azzurro: "Non l'ho sentito, ma lo andrò a trovare, era un pò troppo pressante farlo tutti nello stesso momento. Ora non voglio pensare al suo futuro incerto, lui è un ragazzo eccezionale sotto tutti i punti di vista". [...]