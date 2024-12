Bournemouth, Huijsen: "Fa effetto la Roma così indietro, ma tornerà in alto. Devo tanto a Mourinho e De Rossi. Un ritorno? Mai dire mai"

GASPORT - Dopo la breve parentesi di sei mesi in prestito alla Roma della scorsa stagione, il giovane difensore Dean Huijsen sta trovando continuità di minutaggio e rendimento in Premier League al Bournemouth. L'ex Juventus ha rilasciato un'intervista esclusiva per il quotidiano sportivo, parlando tra le altre cose anche della situazione attuale in casa giallorossa. Queste le sue parole.

[...]

Aveva diverse offerte in tutta Europa, ma ha scelto il Bournemouth, che ha investito 15 milioni più bonus: c'è un motivo particolare?

"Il direttore sportivo Tiago Pinto mi aveva già ingaggiato in prestito alla Roma lo scorso gennaio e in estate mi ha convinto a raggiungerlo qui spiegandomi il progetto ambizioso del Bournemouth. Tutto quello che mi ha detto a luglio si sta verificando. Non mi sono pentito, anzi...Sono sempre più felice al Bournemouth. E non sono stupito del nostro sesto posto in Premier, siamo una mina vagante. Abbiamo un ottimo allenatore come Andoni Iraola e tanti giocatori con potenzialità enormi: penso a Kluivert, Semenyo, Zabarnyi, Kerkez...".

Che sogno avete?

"Se sogno, io penso alla Champions. Ma vista la concorrenza, già qualificarsi per una delle Coppe europee sarebbe un risultato straordinario. Il prossimo anno mi piacerebbe andare in Europa e trovare Juve o Roma, che seguo sempre".

[...]

E' in contatto con altri ex compagni?

"Svilar e Pisilli della Roma. E anche con Lukaku".

E' più stupito di vedere la Juventus al sesto posto in classifica o la Roma al dodicesimo?

"Fa più effetto la Roma così indietro, ma conosco gran parte dei giocatori e sono convinto che i giallorossi torneranno presto in alto".

Ha sentito anche Soulé, suo compagno ai tempi della Juventus?

"Ogni tanto ci scriviamo io e Matias. Non è facile decollare in una situazione così complicata, ma il talento di Soulé non è certo in discussione e riuscirà a mostrarlo anche nella Roma".

[...]

La rivedremo alla Juventus, alla Roma o comunque in Serie A in futuro?

"In Italia sono stato bene e nel calcio...mai dire mai. Ma adesso sto bene al Bournemouth".

[...]

Mourinho e De Rossi li ha più sentiti?

"Sì. Devo tanto ad entrambi".

Cosa non dimenticherà mai di Mourinho?

"Quando mi chiamò perché mi voleva alla Roma. Ma Mou ti stupiva sempre".