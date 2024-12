Biglietti scontati, iniziativa del club per superare quota 60.000

IL TEMPO (M. CIRULLI) – Tra l'entusiasmo della gara di giovedì e prezzi scontati, la Roma punta a superare quota 60mila all'Olimpico. Finora sono stati venduti oltre 54mila biglietti per la partita di domani sera contro l'Atalanta: un numero sicuramente elevato, considerando che si gioca in un giorno lavorativo, ma non particolarmente entusiasmante se confrontato con la media delle stagioni passate. Per cercare di riempire ulteriormente l'Olimpico (la sfida con la Dea era inoltre inclusa nel pack di 4 partite che comprendeva gache le gare con la Roma ha contattato, tramite mail, alcuni spettatori che avevano acquistato un biglietto per la quindicesima giornata di campionato (sabato sera con il Lec-ce), offrendo loro una tariffa speciale, con uno sconto del 50% sul prezzo intero per i posti della Tribuna Tevere Top Nord, proprio per il match di domani sera. In vista della partita con l'Atalanta, ieri la Roma è tornata in campo a Trigoria per il primo allenamento di scarico in palestra di venerdì. Buone notizie per Ranieri: si è allenato con il gruppo Sho-murodov, dopo l'infortunio subito durante la pausa per gli impegni con la naziona-le. L'uzbeko, che ha completato l'intera seduta, punta a essere convocato per il big match di domani sera. Difficile invece immaginare la presenza di Hermoso, che anche ieri ha svolto lavoro individuale. Questa mattina, la squadra si ritroverà nuovamente al Fulvio Bernardini per la seduta di rifinitura.