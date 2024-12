Beto mette fretta all'Everton

Anche ieri, nella partita pareggiata a Manchester (1-1) contro il sofferente City di Guardiola, Beto è rimasto in panchina per tutto l'incontro: un altro schiaffo, l'ennesima umiliazione per un giocatore che aveva accettato il trasferimento in Premier League "per spaccare". [...] L'attaccante, come sappiamo, ha chiesto ai dirigenti dell'Everton di essere ceduto. E lo ha fatto e lo sta facendo con una certa insistenza. [...] A lui sta facendo un pensiero anche la Roma. E visto che i Friedkin sono i nuovi proprietari dell'Everton sarebbe una questione in famiglia. Ma anche qui c'è un piccolo-grande fattore a favore del Toro. Beto alla Roma arriverebbe come vice Dovbyk e non troverebbe dunque la continuità di utilizzo auspicata per rilanciarsi. [...]

(Tuttosport)