Baby Roma, è un ritmo da scudetto

Dalle lacrime di Pisilli ai sorrisi di Misitano. La Roma Primavera dopo la finale scudetto persa a maggio contro il Sassuolo (3-0) è ripartita da zero o quasi. Nuovo allenatore - ma stesso staff tecnico - e tanti ragazzi giovanissimi. Falsini dopo il successo con l'Under 17 della scorsa stagione ha portato con sé i 2007 più promettenti: Di Nunzio, Cama, De Marzi (ieri convocato da Ranieri per Milan-Roma) e Coletta. Quest'ultimo è già nel giro della Nazionale ed è stato inserito dal Guardian nella lista dei 60 migliori giocatori classe 2007. Centrocampista col vizio del gol: è già a 9 in campionato ed è il secondo miglior marcatore della rosa. Il primo è Misitano che è a quota 11. [...] Nel 2020 è stato notato dagli osservatori della Roma e dopo un periodo di prova ha convinto tutti ed è rimasto a Trigoria. Falsini crede molto in lui ed è un allenatore che fa crescere tantissimo i ragazzi dal punto di vista individuale. È in grado di tirare fuori il meglio da oguno di loro ed è abile nel capire dove un giocatore rende di più. [...] Adesso la Roma si gode un primo posto più che meritato (due punti di vantaggio sul Sassuolo), ma l'inizio di stagione non è stato semplice. I giallorossi dal 21 settembre al 2 novembre sono rimasti a secco di vittorie collezionando tre sconfitte e tre pareggi. Il motivo? L'ex tecnico Ivan Juric aveva chiesto anche alle giovanili di proporre la difesa a tre e la Prima si è trovata in difficoltà [...] Superate alcune difficoltà la Roma ha ricominciato a volare a una media di 2.3 gol a partita. Migliorano anche i dati difensivi con i 4 clean sheet in campionato [...]

