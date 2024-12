Allarme per Koné, Pellegrini si scalda

Ne restano fuori quattro, per forza: lo squalificato Mancini, che in Coppa Italia potrebbe giocare solo la semifinale di ritorno e la fi nale, più tre indisponibili. “Non sono convocati Cristante, Hummels e Koné” ha annunciato Ranieri. Nessuna sorpresa, in realtà, perché Cristante non è ancora guarito dalla distorsione alla caviglia riportata contro l’Atalanta, Hummels ha trascorso a letto con l’influenza il trentaseiesimo compleanno e Koné ha sofferto un fastidio muscolare che già ne aveva messo a rischio la partecipazione alla trasferta di Como. (...) La sensazione è che la Roma possa cominciare ancora con Dybala falso nove. Shomurodov comunque è pronto. L’altro dubbio è tra i pali. Potrebbe riposare Svilar, furibondo dopo la sconfitta di Como, per concedere l’esordio italiano a Mathew Ryan. (...) A centrocampo appare scontato il ritorno di Paredes, che ha smaltito la febbre e si è allenato bene negli ultimi giorni, accanto a Pisilli che sostituirà Le Fée, bocciato da Ranieri a Como. Sulle fasce, con la conferma di Angeliño a sinistra, può tornare in ballo Zalewski al posto di Abdulhamid. Quanto alla trequarti, le opzioni sono tante. Solo Pellegrini sembra sicuro di giocare, in attesa di capire meglio cosa accadrà durante il mercato di gennaio. L’altro posto è “conteso” da Soulé, Baldanzi e Saelemaekers.

(corsport)