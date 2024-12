Allarme Dovbyk: l'ucraino è a rischio

IL TEMPO (L. PES) - Dovbyk è a rischio per il Lecce. A dare la notizia è stato direttamente Ranieri nella conferenza stampa di presentazione del match di domani contro i salentini. "Non sta bene, il ragazzo non sta bene è influenzato, è riuscito a giocare con l'Atalanta. Non so se ce l'avrò con il Lecce, così siamo limpidi e chiari. Sicuramente dovrò pensarci, non so se domani (oggi, ndr) si allenerà e come starà". Dopo la febbre che gli fece saltare la gara di campionato col Torino (curiosamente l'ultima vittoria giallorossa in stagione) e i problemi al ginocchio accusati durante l'ultima sosta per le nazionali, ora un altro attacco influenzale lo mette in dubbio. Oggi sarà la giornata chiave per capire se potrà almeno strappare una convocazione, ma la sensazione è che il centravanti non potrà andare oltre la panchina contro i pugliesi. Il tecnico, a margine del ko con l'Atalanta, aveva svelato come alla vigilia della gara con i bergamaschi l'ex Girona gli avrebbe detto di non essere pronto per giocare, ma è comunque andato in campo mostrando difficoltà.

Nelle prime prove tattiche di ieri l'allenatore ha lavorato sulla soluzione Shomurodov come punta centrale ma non mancano le alternative. L'ultima volta che Dovbyk ha dato forfait, come detto, lo sostituì Dybala nel ruolo di centravanti, e non è escluso che l'argentino possa di nuovo giocare da numero nove. Tante le carte che Sir Claudio può giocarsi con la Joya da punta, dalla coppia con uno tra Soulé ed El Shaarawy alla riproposizione di Pellegrini nel ruolo di rifinitore, passando per un possibile 4-3-3 sfruttando la corsa sugli esterni di Saelemaekers ed El Shaarawy. Ore di riflessione mentre il tecnico spera di recuperare il suo attaccante titolare. Nel frattempo sono tornati ad allenarsi sia Hummels, che ha smaltito i problemi alla schiena, che Hermoso. Lo spagnolo era fermo ai box dal match con la Fiorentina del 27 ottobre e domani tornerà tra i convocati. Ancora assente invece Cristante che difficilmente sarà della partita. "La caviglia che si sta ancora drenando, è blu" ha detto Ranieri tutt'altro che fiducioso.