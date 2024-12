Alla cena di Natale con la squadra c'è anche Ryan. Il club rilancia: "Non smettere mai di crederci"

Villa Miani si colora di giallorosso. Natale si avvicina e ieri sera nella splendida location di Roma Nord la squadra si è riunita per la solita cena pre festività natalizie. [...] Presente Ryan Friedkin - a differenza dell'anno scorso - arrivato nella Capitale venerdì. [...] Luci giallorosse, palloncini e una scritta "Never stop believing". Tradotto: non smettere di crederci. Una frase che fa al caso della Roma. [...]

Pisilli è stato il primo calciatore ad arrivare. [...] Poi man mano tutti gli altri da Pellegrini a Hummels. Le Fée e Koné sono arrivati insieme. [...] Anche Paredes e Dybala in coppia. Presenti Ghisolfi, il General Counsel Vitali e il segretario Lombardo. [...] All'esterno nessun tifoso presente. Una camionetta della celere garantiva l'ordine pubblico, ma i calciatori hanno passato una serata in totale tranquillità e hanno lasciato la villa intorno alle 22. [...] Prima della fine del 2024 la Roma scenderà in campo altre 5 volte tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League. Si parte giovedì dal match col Braga.

(Il Messaggero)