IL TEMPO (A.D.P.) . Dopo la pausa per le Nazionali la Roma torna in campo: oggi al Tre Fontane arriva il Como (20.30, Dazn). L'obiettivo delle capitoline è chiaro: tornare ai piani alti della classifica (sono quarte, a -7 dalla Juve capolista). "Il Como è una squadra difficile da affrontare, sono molto organizzate - le parole di mister Spugna alla vigilia - non possiamo permetterci passi falsi. La nostra qualità ci deve aiutare a risolvere queste partite". Riprende così il tour de force delle romaniste che mercoledì se lo vedranno col Wolfsburg in Champions League. Intanto ancora out dalle convocate Pilgrim e Viens.