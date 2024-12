Adesso c'è l'allarme Leao: il flessore sinistro va ko

In casa Milan è suonato l'allarme Rafael Leao, che ieri al Bentegodi è dovuto uscire dopo mezz'ora a causa di un risentimento al flessore sinistro. Paulo Fonseca nel postmatch ha cercato di minimizzare l'accaduto ma nelle prossime ore si saprà se il portoghese starà davvero così bene. Leao è riuscito ad uscire in tempo e per il tecnico sarebbe essenziale averlo a disposizione per il big match contro la Roma del 29 dicembre. [...] Contro i giallorossi, torneranno a disposizione, invece, Christian Pulisic, Ismael Bennacer e Luka Jovic. [...]

(gasport)