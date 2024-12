A trazione Dovbyk

[...] Claudio Ranieri va all'assalto del Parma con la Roma "grandi firme" e con l'ultimo capocannoniere della Liga, Artem Dovbyk, in particolare, tornato in fretta ai suoi standard di rendimento. [...] I giallorossi si giocano tanto, tantissimo. E così il tecnico schiererà i titolari, i migliori, quelli che rappresentano le "certezze" del momento: non solo Hummels in difesa, l'asse Koné-Paredes a centrocampo e l'esterno destro Saelemaekers, ma soprattutto il gigante ucraino al centro dell'attacco, spalleggiato da Dybala ed El Shaarawy sulla trequarti: tutti in ogni caso chiamati a trascinare la squadra verso la vittoria in una gara che al momento vale per importanza, e in chiave futura, quanto una sfida di Champions.

Se nel 2001 quella col Parma fu la sfida che valse il terzo scudetto giallorosso, oggi può essere invece quella che può tirare fuori la Roma dalle sabbie mobili oppure invischiarla nella lotta salvezza: uno scenario a cui di certo i giallorossi non sono abituati. Ecco perché serve una partita perfetta, con pragmatismo, cattiveria agonistica e fame di gol, considerando anche che il calendario prevede dopo tre sfide terribili: il Milan a San Siro, il derby con la Lazio del 5 gennaio e il Bologna in trasferta, in un mese di gennaio in cui ci sarà da affrontare in Europa League anche l'Az Alkmaar in Olanda e poi l'Eintracht Francoforte. [...]

Tornato a segnare proprio con i blucerchiati mercoledì scorso con una doppietta, Dovbyk vuole incrementare ora il numero di reti (4 in Se rie A finora), sfruttando pure gli assist di Dybala. [...] E per aiutare l'ex centravanti del Girona a ritrovare rapidamente la via del gol un contributo importante è atteso del resto anche dagli esterni, cioè da Saelemaekers e Angeliño. [...] Occhi anche su due protagonisti come Paredes e Hummels, rilanciati dall'allenatore e considerati leader per "personalità e carattere", mentre a partita in corso sarà sempre forte la curiosità attorno a Pellegrini. [...]

(gasport)