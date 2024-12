A Capodanno allenamento per 3000 tifosi

[...] Dopo mesi difficili e complicati, la passione dei tifosi è di nuovo esplosa per la Roma. La partita contro il Parma sembra essere un nuovo punto di partenza. [...] E allora, a prescindere del risultato della sfida contro il Milan a San Siro, il club ha deciso di aprire le porte del Tre Fontane ai tifosi il primo gennaio. Dalle 15 in poi, infatti, si potrà assistere all'allenamento a porte aperte diretto da Claudio Ranieri. [...] Non essendoci molti posti disponibili, oggi alle ore 15 la Roma lancerà una piattaforma dedicata alla prenotazione dei tagliandi. [...]

Per la trasferta contro il Milan, invece, i tifosi romanisti invaderanno il settore ospiti di San Siro. Dove gioca la Roma, la presenza dei tifosi è matematica. Il feeling ritrovato tra squadra e supporters è ovviamente merito di Claudio Ranieri, che ha ridato un'identità alla squadra. Il 5 gennaio, invece, sarà tempo del derby dove il sold out è imminente con più di 62mila biglietti venduti. [...]

(corsport)