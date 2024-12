A Bove verrà impiantato un defibrillatore

IL TEMPO (F. CICCIARELLI) - Edoardo Bove sarà sottoposto all'intervento per l'impianto di un defibrillatore sottocutaneo. Secondo le agenzie l'intervento sarà effettuato nella giornata di oggi presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica dell'Ospedale Careggi di Firenze e il calciatore dovrebbe essere dimesso tra giovedì e sabato. Fonti vicine alla Fiorentina precisano che il dispositivo sarà removibile, quindi il calciatore potrà anche optare per una rimozione in totale autonomia, una vola raccolti tutti i risultati degli accertamenti relativi al malore accusato durante la gara tra Fiorentina e Inter lo scorso 1 dicembre. L'utilizzo del defibrillatore non consentirebbe al centrocampista viola, ma di proprietà della Roma, di proseguire la carriera in Italia, dove le regole sono più stringenti che in altri paesi - tutt'ora calciatori come Eriksen e Blind militano rispettivamente in Inghilterra nel Manchester United e in Spagna nel Girona in considerazione dei rischi di possibili danneggiamenti o di recidive.

Ieri Bove è stato nominato come miglior giovane della XV edizione del Premio Andrea Fortunato, dove ha inviato una sua maglia nell'impossibilità di presenziare alla cerimonia presso il Salone d'Onore del Coni. "Ho sentito ieri Edoardo - ha raccontato a margine della premiazione Giovanni Malagò, presidente del Coni - e l'ho trovato sereno, maturo e intelligente, è conscio della realtà. Ora la salute viene prima di tutto. Poi con calma ci saranno anche i presupposti per continuare una carriera a prescindere da quelli che sono gli aspetti italiani della questione, ma questo non sta a me dirlo".