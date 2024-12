2025, anno nuovo stadio nuovo

IL ROMANISTA (A. DE ANGELIS) - Il 2025 sarà, senza paura questa volta di ulteriori rinvii, l'anno cruciale per il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Già nelle prime settimane (si parla insistentemente di metà febbraio, anche se i più ottimisti azzardano già la seconda metà di gennaio) del nuovo anno il progetto definitivo del nuovo impianto verrà presentato in Campidoglio, permettendo così l'avvio delle ultime fasi dell'iter che ha visto impegnati Roma e Comune negli ultimi due anni. [...] Il lavoro più grande è quello sulla mobilità e viabilità. Se per la soluzione del primo problema si è puntato molto, se non tutto, sul trasporto pubblico, per la viabilità le soluzioni ancora non sono note. Parliamo dei parcheggi, dei ponti pedonali, delle vie d'uscita dall'area, delle corsie preferenziali verso l'Ospedale Pertini. Su questi temi i tavoli tecnici sono proseguiti senza sosta, ed ora sembra finalmente si sia arrivati alla quadra. Resta aperto il tema degli scavi archeologici, molti dei quali ancora non sono stati realizzati, e che a questo punto probabilmente verranno rinviati ad una seconda fase, presumibilmente nel corso della Conferenza Decisoria che dovrà essere convocata dalla Regione. [...]