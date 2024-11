Zola: "Ranieri è la scelta migliore, può portare esperienza e serenità. Napoli-Roma sarà combattuta, ma i partenopei sono favoriti"

CORSPORT - L'ex giocatore e attuale vicepresidente della Lega Pro Gianfranco Zola ha parlato in esclusiva sull'edizione odierna del quotidiano della delicata e attesa sfida di domenica sera tra il Napoli di Antonio Conte e la nuova Roma di Claudio Ranieri. Queste le sue parole.

E a lei Zola, toccò la numero 10. Con Ranieri in panchina segnò tre gol alla Roma in quattro incroci. Una sentenza.

"Sono sempre state partite belle e molto combattute. A livello personale ho raccolto soddisfazioni anche con il Parma".

[...]

Cosa si aspetta domenica dal Maradona?

"Un'altra sfida molto combattuta, c'è una certa rivalità".

Le esigenze di classifica sono diverse: chi rischia di più?

"Rischiano tutti, ognuno a suo modo: sarà dura, anche se il Napoli mi pare favorito per il percorso e il fattore casa".

Quanto la convince Ranieri per la Roma?

"E' la scelta migliore. Conosce bene la piazza e può portare tanta esperienza e serenità: in questo momento storico sono fattori fondamentali".

Dovrà mettere ordine.

"Senza mancare di rispetto, ha sorpreso un po' tutti la decisione di mandare via De Rossi, ma non entro nel merito. Poi è arrivato Juric, tecnico bravo che ha bisogno di un certo tempo e certi giocatori. Sono state scelte particolari, non vado oltre".

A Napoli, invece, c'è Conte.

"Assolutamente la scelta migliore dopo quello che è successo un anno fa".

Stima a parte, vuole bene a entrambi.

"Ranieri è stato l'allenatore dei miei inizi e della fine: a Napoli finimmo quarti al primo anno senza Diego giocando un bel calcio offensivo. Antonio, invece, è stato un compagno di Nazionale da rispettare e un avversario molto tosto. C'è affetto con tutti e due. E ne sono orgoglioso".

Anche Ranieri e Conte sono grandi amici, come sa. Ma quanto sono diversi?

"Ranieri ha un impatto molto importante sul gruppo con mezzi e sistemi diversi da Antonio: uno è più sereno, tranquillo, punta sul dialogo; l'altro è più intenso, esigente, lavora moltissimo a livello fisico. Però sa cosa?".

Cosa.

"Con metodi diversi ottengono il massimo dal gruppo. E questo li accomuna".

[...]

Kvara contro Dybala: sfida chiave di Napoli-Roma?

"Sono entrambi capaci di decidere la partita. Dybala è un giocatore fantastico, di enorme intelligenza calcistica. Avrebbe potuto incidere di più, purtroppo è stato limitato dai problemi fisici. Peccato. Comunque, saranno tanti i giocatori importanti in campo. Il Napoli ne ha diversi".

[...]

E ancora: Lukaku contro Dovbyk.

"Due prime punte molto forti fisicamente. Lukaku magari è più veloce e bravo in campo aperto, ma entrambi determinano molto. Romelu, per Conte, è una chiave".

[...]