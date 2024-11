Zigoni: "A Roma ho lasciato un pezzo di cuore. Ho amato molto quella squadra, in campo davamo tutto"

SPORTWEEK - Gianfranco Zigoni, ex attaccante della Roma dal 1970 al 1972, ha rilasciato un'intervista al settimanale de La Gazzetta dello Sport e tra i vari temi trattati si è soffermato sulla sua avventura in giallorosso. Ecco le sue dichiarazioni: "Ho ricordi bellissimi, ho amato molto Roma, quella squadra e quei momenti. C'erano Amarildo, Del Sol, Cordova e Roberto Vieri, il papà di Bobo. Il 'Mago' Herrera era innamorato pazzo e aveva altre cose per la testa, scappava dal ritiro per andare a trovare la sua futura moglie, Flora Gandolfi. E noi eravamo liberi di fare le nostre cose. Però in campo si dava tutto. Bella Roma, bella. Ho lasciato un pezzo di cuore".