Zappacosta no a Roma: lavora per Milan o Real. Oggi riposo

Vista la gara contro la Roma, fissata per lunedì, Gasperini ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra che ieri è tornata da Berna. [...] Nel pomeriggio l'Atalanta ha poi effettuato una seduta di scarico per chi ha giocato di più contro lo Young Boys, mentre, chi non è proprio entrato, ha disputato una partitella contro l'Under 23. Oltre a Gianluca Scamacca, l'unico che è rimasto completamente fermo a svolgere terapie è stato Davide Zappacosta che non è ancora pronto per tornare. Il terzino tornerà in campo il 6 dicembre, data del big match contro il Milan. [...]

(gasport)