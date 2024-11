VERONA-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Torna Dovbyk, Pellegrini verso la titolarità

Dopo la vittoria casalinga contro il Torino, la Roma si prepara a scendere nuovamente in campo. Juric, che affronterà il Verona, un’altra delle sue ex squadre, sa quanto sia cruciale ottenere i tre punti per tenersi stretta la panchina giallorossa. Non ci saranno molti cambi rispetto alla partita di giovedì, con il ritorno di Dovbyk che rappresenta la novità più rilevante. La difesa sarà composta da una linea a tre con Mancini, Ndicka e Angelino. Sulle fasce confermati Celik e Zalewski mentre a centrocampo rivedremo Konè e Le Fée con Cristante che partirà di nuovo dalla panchina. Sulla trequarti Pellegrini e Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Mancini, N'Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Dovbyk

IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Mancini, N'Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk

IL MESSAGGERO: Svilar; Mancini, N'Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

IL TEMPO: Svilar; Mancini, N'Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Dovbyk

IL ROMANISTA: Svilar; Mancini, N'Dicka, Angeliño; Celik, Koné, Le Fée, Zalewski; Pisilli, Pellegrini; Dybala