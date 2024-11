Vent'anni fa la stessa partenza

IL TEMPO (CIRULLI M.) - Un inizio da film horror quello della Roma, che si ritrova con 13 punti dopo 11 giornate di Serie A. Una prima parte di stagione più che deludente che, andando indietro nel tempo, trova pochissimi precedenti negli ultimi 20 anni. In condizioni peggiori i giallorossi si sono trovati solamente nella stagione 2008/2009, 11 punti fatti, con Spalletti in panchina. [...] Tanti punti quanti quelli conquistati nella stagione 2004/2005, quella dei 4 allenatori. In quell'occasione Totti e compagni, erano fermi al 13esimo posto. Migliore solamente di un punto la partenza della squadra di Ranieri nel 2009/2010. L'annata che si concluderà poi con una serrata lotta scudetto con l'Inter e che vedeva la Roma al quattordicesimo posto dopo 11 partite.