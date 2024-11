Urlo Hummels: la Roma è viva

Hummels toglie, Hummels dà. La storia a lieto fine con la Roma, così diceva e sognava. Di lieto per ora c'è il pari, che lui firma, dopo aver massacrato la Roma di errori. [...] Finisce con l'applauso di Claudio Ranieri ai suoi giocatori, a tutti, non solo a Mats. Ranieri esulta perché i suoi ce l'hanno messa tutta, come a Napoli, anche di più. La Roma ha giocato alla pari, questo è il grande passo in avanti. [...] Ranieri sta facendo dei tentativi per dare un senso alla squadra e qualcosa si vede. Come ad esempio riproporre Paredes in mezzo, nonostante il suo addio certo a fine stagione. Come a dire: se non ho un uomo che corre, faccio andare la palla. Che deve arrivare in verticale. [...]

Se Hummels dopo tre minuti entra in maniera scellerata su Sarr in area, l'arbitro concede il rigore: [...] se sempre il tedesco, che non era un fulmine nemmeno a 25 anni, si fa lasciare sul posto da Kulusevski, ecco che la palla arriva libera e bella a Johnson, che segna il secondo gol del Tottenham, proprio nel miglior momento della Roma. [...] Che la Roma avesse bisogno di esterni con caratteristiche diverse lo sapevano anche i sassi. [...] La Roma è anche sfortunata, in cinque minuti si vede annullare due gol per fuorigioco [...] e colpire la traversa con Angelino. [...] Nel finale si sveglia anche Angelino, che serve l'assist a Hummels. Qualcosa comincia a girare per il verso giusto. Forse.

(Il Messaggero)