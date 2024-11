UNION SG-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Hummels dal 1', dubbio Dovbyk-Shomurodov

Alle 18:45 la Roma scenderà in campo contro i belgi dell'Union SG per dare continuità al successo contro la Dinamo Kiev e migliorare la classifica di Europa League. Senza Ndicka ed Hermoso, scelte obbligate in difesa per Ivan Juric, con Mancini, Hummels e Angelino pronti a partire dal 1'. A destra straordinari per Celik, mentre a sinistra torna El Shaarawy. Dubbi in mezzo al campo, dove Cristante, Paredes e Konè si giocano 2 maglie. Pellegrini e Baldanzi favoriti sulla trequarti con Dybala in panchina, mentre davanti Dovbyk potrebbe riposare per lasciare spazio a Shomurodov.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Paredes, Pisilli, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini, Shomurodov.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Paredes, Konè, El Shaarawy; Pisilli, Dybala, Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Cristante, Pisilli, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini, Shomurodov.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Paredes, Pisilli, El Shaarawy; Baldanzi, Pellegrini, Shomurodov.

TUTTOSPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Cristante, Konè, El Shaarawy; Dybala, Pisilli, Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Paredes, Konè, El Shaarawy; Dybala, Pisilli, Dovbyk.