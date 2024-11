Union SG-Roma, la moviola dei quotidiani: manca un rigore ai giallorossi per il contatto Mancini-Machida

La Roma non riesce a trovare una vittoria esterna che manca ormai dal lontano aprile e pareggia 1-1 anche in casa dell'Union Saint-Gilloise nel quarto turno di Europa League. Arbitro della sfida il francese Jerome Brisard, autore di una prestazione non particolarmente convincente culminata da un episodio molto dubbio nel primo tempo con l'intervento in area di Machida su Mancini che poteva portare al calcio di rigore. Queste le pagelle dei quotidiani.

LA GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 5.5

Al 29' del primo tempo Machida in corsa colpisce il piede sinistro di Mancini in area: Brisard tira dritto, ma il rigore poteva starci. [...] Regolare il gol dello stesso Mancini: sul lancio non è in fuorigioco e non è falloso su Moris in elevazione. Nessun dubbio pure sul pari di Mac Allister: Svilar cade, ma dopo un contrasto con Koné.

IL CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 5

Non impeccabile il francese Brisard, diverse sbavature oltre all'episodio sul contatto Machida-Mancini, ne hanno sporcato la direzione. [...] C'è un primo contatto, forse leggero, fra la gamba sinistra del giocatore belga e il difensore della Roma, poi però Machida gli frana addosso. [...] Il Var si è limitato ad un controllo silente. Non ci sono invece falli su Moris da parte di Mancini sul gol che ha sbloccato la partita. [...]

IL ROMANISTA - VOTO 5

[...] Anche in Belgio nella gara di Bruxelles contro l'Union Saint-Gilloise di Europa League c'è rammarico per una conduzione arbitrale negativa. [...] L'episodio chiave è chiaro: al 29' del primo tempo Mancini si spinge in area di rigore avversaria in posizione laterale destra e Machida interviene sul centrale romanista in maniera scomposta. [...] Silente il check del Var per il sospetto rigore, Brisard concede la rimessa per fallo di fondo. Per il resto l'arbitro francese conduce la gara senza infamia e senza lode. [...]