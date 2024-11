"Una scelta giusta porterà serenità"

IL ROMANISTA (M. STELLA) - Non c'è giorno nel mondo Roma dall'arrivo di Ranieri a Trigoria per il suo terzo atto, che non si parli bene di quest'uomo, minuto nella statura ,a dall'aura potente nonostante i 73 anni. Dai tifosi solo parole di elogio per Sir Claudio. [...] "Sono legato al mister, lo conosco da 35 anni, prima mi ha allenato, poi mi ha dato fiducia e mi ha fatto muovere i primi passi tra i grandi". Questa la prima istantanea di Carlo Cornacchia, storico vice allenatore di Ranieri dal 2017 al 2022: "Il suo ritorno mi riempie di gioia, anche lui è molto contento. Non si può dire di no alla Roma, soprattutto in un momento di difficoltà come questo. Solo uno come lui può fare qualcosa per risolvere la situazione". [...] Un progetto quello di Ranieri e dei Friedkin destinato ad essere, anche nel prossimo futuro, parte integrante della Roma: "Quel che sarà diventa difficile dirlo non essendo dentro, ma lui darà serietà nel lavoro e abnegazione totale. Lui adora questo ambiente, è coinvolto emotivamente. La garanzia è il lavoro e lo chiederà anche ai calciatori". [...] Cornacchia ha poi avuto il piacere di lavorare con De Rossi ai tempi della SPAL: "Daniele è un grande allenatore indipendentemente da quello che è successo alla Roma. Tutti hanno visto cosa ha fatto lo scorso anno. I risultati sono estremamente importanti ma Daniele ha una capacità mostruosa, un modo di rapportarsi ai giocatori che è fantastico. Per lui è naturale, ma è quello che appartiene agli allenatori di un certo spessore e con tanta esperienza. Non ho nessun dubbio che avrà una grande carriera".