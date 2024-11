Una panchina per due(cento): la Roma chiede il tecnico all'AI

La lista dei possibili tecnici della Roma sta diventando più lunga di quella che si compila quando vai a fare la spesa per un mese. [...] Gli ultimi aggiornamenti danno in salita le quotazioni di Vincenzo Montella, che proprio nella Roma iniziò la sua carriera di allenatore ed è oggi il Ct della Turchia, impegnata sabato contro il Galles in casa e martedì in trasferta in Montenegro. [...] Nel pomeriggio di ieri, soprattutto a Milano, ha scalato posizioni la candidatura di Max Allegri. [...] Anche se il suo percorso professionale si è sviluppato in altre città, conosce bene la realtà romana. [...] Gli affetti lo hanno portato a frequentare spesso Roma e sondando gli umori del popolo romanista, quella di Allegri sarebbe una scelta che rilancerebbe l'entusiasmo. [...]

Sullo sfondo, si continua a parlare di Roberto Mancini e c'è sempre il totem Claudio Ranieri, che alla Roma non risponderebbe mai picche, mentre avrebbero perso consistenza le candidature degli stranieri, dove hanno tenuto banco per 48 ore gli inglesi, notoriamente scarsi come coach. [...] Un tecnico d'oltremanica rappresenterebbe l'ennesima sfida al buon senso, ma nella Roma dei Friedkin comanda l'intelligenza artificiale e quindi puoi sempre aspettarti il colpo di scena. Nonostante gli errori commessi in questi anni, i signori texani non demordono. Intelligenza artificiale e cocciutaggine umana: una bella lotta, sulla pelle della Roma. [...]

(il Fatto Quotidiano)