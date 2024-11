Una boccata d'ossigeno. Juric: "È andata bene, la squadra è ripartita"

La vittoria col Torino è una boccata d'ossigeno per la Roma ma soprattutto per Juric. "Dopo la sconfitta a Firenze - le parole del tecnico - era importante riprendere la strada giusta. Sapevamo che il Torino sarebbe stato difficile da affrontare, i ragazzi sono stati bravi in un momento molto difficile: è andata bene. Dobbiamo far sorridere i nostri tifosi, tornare a farli gioire, ho sentito anche degli applausi ed è quello il nostro obiettivo". [...] "Koné e Le Fée sono una bella coppia, hanno forza e intelligenza, mi sono piaciuti". [...]

Sui tre punti c'è la firma di Paulo Dybala, al secondo gol stagionale dopo quello realizzato, sempre all'Olimpico, su rigore contro l'Udinese. [...] La Joya ha giocato da "falso nove" vista appunto l'assenza di Dovbyk, "esperimento" riuscito soprattutto perché giocando a tutto campo non ha dato punti di riferimento alla difesa granata. [...] "Spero di poter continuare a segnare e andare avanti con questi numeri per me, per la Roma e per i nostri tifosi ma soprattutto per continuare a crescere in classifica. Per noi era fondamentale vincere". [...] Buona prestazione anche per Tommaso Baldanzi. "Non conta il singolo - le sue parole - siamo tutti uniti, dovevamo farci perdonare, ci servivano i tre punti per il nostro umore e per la classifica".

(corsera)