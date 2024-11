Un viaggio con obbligo di svolta

Se la Roma, numeri alla mano, è una delle squadre più ambigue della Serie A, il Verona, avversario oggi dei giallorossi dell'ex Ivan Juric, è probabilmente quella più in difficoltà dell'intero campionato. […] La Roma in trasferta non ha mai vinto, e quattro volte su cinque ha pareggiato (unica sconfitta a Firenze). Soltanto tre i gol realizzati lontano dall'Olimpico, dove non riesce a sorridere da aprile (Udinese-Roma). […] Continuità, ecco la parola chiave. Non sarà facile, ovvio, ma neppure impossibile contro un avversario carico di assenze e dilaniato dai cattivi pensieri. Chissà, per la Roma potrebbe essere la svolta buona per dare il via a una nuova storia.

(Corsera)