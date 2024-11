Un Mannini rinato tra Roma e Italia

IL ROMANISTA (S. CARLONI) - La rinascita della Roma Primavera passa anche dai piedi di Mattia Mannini. Out per infortunio per oltre un mese e mezzo, immediatamente ha messo le cose in chiaro: un gol fondamentale per ottenere un sudato 1-1 contro un non irresistibile Cesena. [...] Quel gol ha preso per mano la Roma e gli ha ridato fiducia, anche grazie al ritorno della difesa a quattro. Sceso in campo come terzino destro, ha giocato la solita partita dispendiosa a livello fisico e mentale. [...] Ora anche l'Italia può fare affidamento su di lui. Con la maglia dell'Under 19, ha segnato un gol nella sfida contro il Montenegro nella gara valida per le qualificazioni agli Europei. Poi ha inciso anche contro la Bosnia, servendo un assist e siglando una doppietta. [...] Numeri da vero leader per Mannini che al termine della sfida con il Cesena ha parlato così: "Ci sta mancando qualcosa nella voglia di vincere, perché nelle ultime partite abbiamo segnato solo su calcio di rigore. Questi non siamo noi". [...] Martedì l'ultimo impegno in azzurro contro la Grecia. Poi si tornerà a pensare alla Roma con la sfida al Genoa del 24 novembre. [...]