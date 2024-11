Un lampo di Lukaku, il Napoli vola: amaro esordio di Ranieri con la Roma

Una sportellata di Lukaku ridà al Napoli il primato solitario e conferma che la Roma sarà una patata bollente per Ranieri. [...] Vittoria meritata quella degli Azzurri, anche se la traversa colpita da Dovbyk poteva cambiare la storia. Ma nelle stagioni nate nel verso sbagliato, anche gli episodi vanno sempre contro. [...] Dopo il brivido con Kvaratskhelia, la Roma chiude gli spazi e si difende cercando di mantenere il risultato. [...] Nel secondo tempo Ranieri fa entrare Hummels e passa alla difesa a 5, ma dopo un errore di Angelino e proprio del tedesco, arriva Lukaku che porta in vantaggio il Napoli. Nel finale gli Azzurri soffrono la reazione della Roma ma alla fine la squadra di Conte la porta a casa. [...] I giallorossi restano a 13 punti con un ruolino di marcia impetuoso in trasferta: 4 pareggi e 3 sconfitte, 5 gol segnati e 11 subiti. Per risalire bisogna ritrovare i leader. [...] Persa la partita ma Ranieri non perde la fiducia: "La Roma ha lottato, ci ha creduto fino alla fine. Ora dobbiamo uscire dall'infermeria". Brutta la direzione di Massa, che a inizio gara grazia Lukaku e Celik di due ammonizioni nette.

(corsera)