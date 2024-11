Un altro talento da lanciare: Claudio scommette su Pisilli

Da oggi la Roma torna a fare sul serio e per Ranieri si avvicina il terzo esordio da allenatore giallorosso. A Napoli e nelle prime uscite si affiderà alla vecchia guardia. Mancini, Pellegrini e Cristante sono pronti a mettersi a disposizione del tecnico. [...] Questo non significa che i giovani verranno abbandonati. L'obiettivo è quello di proteggerli in un momento complicato per tutti. [...] Per questo anche Niccolò Pisilli, tra i più promettenti del vivaio, all'inizio rischia di trovare meno spazio. [...] Poi c'è Matias Soulé che si è spento col passare delle settimane dopo l'accoglienza da star a luglio. [...] Alla finestra c'è anche Dahl che ha voglia di poter giocare con più continuità. [...] Ma non è ancora tempo per gli esperimenti. Sir Claudio può essere l'uomo giusto per dare una mano ai giovani a crescere. [...]

Ranieri nella sua straordinaria carriera ha allenato grandissimi campioni in età avanzata. [...] Ma è stato bravo anche con diversi giovani. Francesco Toldo ha fatto il suo esordio in Serie A proprio con Ranieri. [...] Frank Lampard e John Terry hanno iniziato la loro incredibile storia d'amore col Chelsea con Ranieri in panchina. [...] Indimenticabile il miracolo Leicester con Mahrez e Kanté. Non giovanissimi (24 anni entrambi) ma sconosciuti prima dello scudetto vinto nel 2016. [...] Claudio Ranieri ha sempre saputo lavorare con i giovani riuscendo cogliere il momento giusto per buttarli nella mischia. E questo accadrà anche nella Roma. [...]

(Il Messaggero)