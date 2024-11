Ultima chiamata per Juric: “Ho la coscienza pulita”. Giallo Dybala, salta il Bologna

Oggi pomeriggio contro il Bologna potrebbe andare in scena l’ultimo ballo di Juric sulla panchina della Roma. I contorni ci sono tutti. Dalle voci di un imminente esonero, ai rumors che circondano Roberto Mancini. L’esonero sembra ad un passo e l’attesa è capire quando arriverà la decisione dei Friedkin, attesi da giorni nella Capitale. Il primo a dare questa sensazione di dismissione ormai imminente è stato lo stesso Juric in conferenza stampa: “Non ho trovato la soluzione a questa Roma, ma non credo di dovermi rimproverare nulla. Abbiamo provato a fare tutto”. (...) Una spirale di negatività da cui la Roma dovrà uscire già con il Bologna. E poi dopo la sosta. Probabilmente con un altro allenatore. Juric dice di aver dato tutto quello che aveva. Arrivando anche allo scontro con i calciatori. Inutilmente: “Abbiamo ripulito aria dopo Firenze, abbiamo tirato fuori tutto. Io non ho mai pensato di fare un passo indietro, magari lo hanno avuto altri. Personalmente ho la coscienza pulita. A volte ho la squadra in mano e poi sparisce, non so da cosa dipenda. Questa è la realtà”. (...) Il giocattolo sembra ormai rotto, ma c’è un Bologna da affrontare. Juric se la giocherà con i “suoi”. Centrocampo con Koné e Le Fée, trequarti formata da Pisilli e uno tra Baldanzi e Soulé. Fuori Pellegrini, Cristante e Dybala. L’argentino non è stato convocato: “E’ fuori, ma non è infortunato. Ha avvertito un problema in Belgio, ieri sentiva fastidio durante l’allenamento e si è fermato. Avendo avuto tanti infortuni in passato quando ha quella sensazione non rischia”. Una bocciatura netta, arrivata direttamente davanti ai microfoni e prima del provino decisivo. Scelta che non ha fatto piacere all’argentino. (...) I Friedkin analizzeranno il report dettagliato fatto da Ed Shipley, l’esperto aviatore amico del presidente, che da più di un mese staziona a Trigoria, lavorando a stretto contatto con l’ufficio protocol. E sempre più vicino ad assumere un ruolo operativo nel club.

(La Repubblica)