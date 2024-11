La Roma oggi volerà in Belgio per la sfida contro l'Union Saint-Gilloise: ad attendere il ritorno della comitiva giallorossa potrebbero esserci i Friedkin [...] che hanno in programma di sbarcare finalmente nella Capitale tra domani e venerdì. [...] Se è vero che il contatto tra società e presidenza è costante, adesso i Friedkin vogliono vederci chiaro e durante la loro permanenza a Roma hanno intenzione di parlare con Juric, con il diesse Ghisolfi ma soprattutto con la squadra che domenica prossima se la vedrà in casa contro il Bologna in una gara da dentro e fuori. [...]

E allora meglio essere presenti, perché se un affare sta andando male, dedicargli ancora più tempo in presenza può essere producente, come avevano fatto nove mesi fa dopo l'esonero shock di Mourinho. In quei giorni, ma anche nelle settimane successive, Dan e Ryan erano in pianta stabile a Trigoria per sostenere il neo allenatore De Rossi e monitorare i giocatori in allenamento. [...] I Friedkin - hanno fatto sapere attraverso la società - non sono naturalmente contenti dei risultati, sostengono l'allenatore e la squadra, e sono in costante contatto con il club per avere aggiornamenti. [...] Il loro ritorno servirà proprio a dare la scossa all'ambiente. [...] Girando per il mondo alla fine tutte le strade riportano a Roma. Finalmente.

(corsera)