Trigoria perde pezzi: in 11 con le Nazionali. Pellegrini e Dybala restano per recuperare

IL ROMANISTA (IM) - Nella gara dell'Olimpico contro il Bologna è impossibile trovare una singola nota positiva. Con il morale sotto i piedi e con un nuovo allenatore per l'imminente futuro, la Roma si prepara ad affrontare la terza sosta stagionale. Ieri i giallorossi hanno vissuto una giornata da incubo, a partire dalle esclusioni di Dybala e Pellegrini a causa di alcuni problemi fisici. Serve una scossa, serve riunire un gruppo che ha perso quell'alchimia e quella compattezza che c'era negli scorsi anni. [...] Saranno 11 i calciatori che lasceranno Trigoria per partire con le Nazionali. Spalletti ha scelto di lasciare a casa i senatori della Roma con Pisilli unico rappresentante giallorosso convocato. Nell'Under 21 ci sarà invece Baldanzi. Esclusi dall'Argentina anche Soulé e Dybala, ma presente Paredes. La Joya dopo aver accusato un piccolo fastidio nei giorni scorsi non è stato convocato per la gara contro il Bologna e sfrutterà questi giorni per recuperare. Stesso discorso per Pellegrini. Koné lascerà la Capitale per affrontare Israele e Italia con la sua Francia. Anche Ndicka sarà presente con la Costa D'Avorio. L'Ucraina non si priverà di Dovbyk così come la Polonia di Zalewski. Celik sarà regolarmente presente con la sua Turchia, mentre Dahl non partirà per gli impegni con la Svezia Under 21. Anche Ryan, Saud e Shomurodov lasceranno Trigoria.

