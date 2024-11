Totti di nuovo indagato: "Non ha dichiarato i redditi degli sponsor"

Francesco Totti è indagato, ancora una volta. Mentre prosegue l'inchiesta per l'abbandono di minore, l'eterno capitano della Roma è costretto a difendersi da un'altra accusa: omessa dichiarazione dei redditi. La questione nasce da un accertamento di routine dell'Agenzia delle Entrate. [...] Così il campione del mondo è apparso in spot e programmi tv che secondo gli investigatori hanno concesso all'ex numero 10 un guadagno non occasionale ma continuativo. Dunque, contesto le fiamme gialle, Totti avrebbe dovuto aprire una partita Iva. Non lo ha fatto. Tuttavia, dopo i primi accertamenti, ha saldato quanto dovuto al fisco. O meglio credeva di averlo fatto. Una piccola pendenza infatti è lievitata e tra sanzioni e interessi adesso sfiora i 200 mila euro ma è probabile che, dopo un eventuale interrogatorio, l'ex calciatore salderà anche questo insoluto e l'indagine sarà archiviata. Gli accertamenti fiscali hanno preso in considerazione il periodo che va dal 2018 al 2022 [...] Ad ogni modo il totale contestato inizialmente ammonta a un milione e mezzo di euro. Denaro dovuto al fisco, che Totti ha versato solo in un secondo momento, dopo la visita dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia i pm hanno aperto ugualmente un fascicolo per un mancato pagamento residuo che dovrebbe essere saldato a breve così da archiviare l'indagine fiscale. Ma c'è un altro fronte che potrebbe creare più di un problema all'ex calciatore. È l'inchiesta per abbandono di minore, nata alcune settimane fa, quando Ilary Blasi ha chiamato il 112 spiegando che la figlia Isabel, quel giorno affidata a Totti, era rimasta da sola in casa. La polizia, quando è arrivata sul posto, ha subito chiamato l'ex capitano. Poi, solo dopo aver atteso il suo arrivo, gli agenti sono entrati in casa, trovando Isabel in compagnia della portinaia. [...]

(la Repubblica)