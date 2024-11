TOTTENHAM-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Ranieri conferma la difesa a 3, si rivede Dybala dal 1'. Cristante in vantaggio su Pellegrini

La Roma, dopo aver smaltito la sconfitta contro il Napoli, torna in campo questa sera alle 21:00 per la quinta giornata di Europa League. I giallorossi saranno ospiti del Tottenham al Tottenham Hotspur Stadium e, Claudio Ranieri, alla ricerca disperata di un risultato, molto probabilmente si affiderà nuovamente alla difesa a 3. Davanti al fedele Svilar agirà il terzetto composto da Mancini, Hummels e Ndicka. A centrocampo spazio a Celik ed Angelino sulle fasce, mentre in mezzo al campo oltre all'intoccabile Manu Koné e a Pisilli, squalificato in Serie A, ci sarà uno tra Cristante e Pellegrini. Davanti, accanto ad Artem Dovbyk dovrebbe rivedersi Paulo Dybala.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT - Svilar; Celik, Mancini, Hummels, Ndicka, Angelino; Koné, Cristante, Pisilli; Dovbyk, Dybala.

CORRIERE DELLO SPORT - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pisilli, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL MESSAGGERO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Pisilli, Cristante, Koné, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL TEMPO - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka, Celik, Pisilli, Koné, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk.

IL ROMANISTA - Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Pisilli; Dybala, Dovbyk.

TUTTOSPORT - Svilar; Celik, Hummels, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Cristante, Koné, Zalewski; Dybala, Dovbyk.