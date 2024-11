Tottenham-Roma, la moviola dei quotidiani: corretto il rigore per gli Spurs e i tre gol annullati ai giallorossi. Dubbi sul cartellino di Bentancur

Partita bella e spettacolare a Londra tra i padroni di casa del Tottenham e la Roma di Claudio Ranieri: un 2-2 ricco di emozioni e di episodi da analizzare. Arbitro della partita lo svedese Glenn Nyberg (media voto 5,33) che generalmente non ha convinto appieno: corretto assegnare il rigore agli inglesi (seppur con l'ausilio del Var) e annullare i tre gol in fuorigioco degli ospiti. Dubbi sul cartellino assegnato a Bentancur dopo un duro contrasto con Saelemaekers.

GAZZETTA DELLO SPORT - VOTO 6

Contatto in area Hummels-Sarr al 3': l'arbitro, richiamato dal Var, concede giustamente il calcio di rigore al Tottenham. [...] Altrettanto corretta la decisione di annullare il gol nel primo tempo di El Shaarawy, in fuorigioco. In evidente offside anche Dovbyk al 9' e al 10' (azioni culminate con gol annullati). Gialli ok.

CORRIERE DELLO SPORT - VOTO 4,5

[...] Partita sporcata da diversi errori ed imprecisioni, le più evidenti salvate dal VAR. Il rigore doveva vederlo live, così come diversi falli rimasti nel fischietto. [...] Brutta entrata di Bentancur su Saelemaekers, Nyberg estrae il giallo fra le proteste di tutta la Roma: [...] il piede è sì a martello, ma basso, siamo al limite. [...] Netto il fuorigioco di El Shaarawy al momento del passaggio di Dybala: il Faraone è oltre Gray. [...] Chiede un altro rigore il Tottenham, ma il tiro di Name viene respinto da Angelino con entrambe le braccia al petto, come mima anche l'arbitro norvegese.

IL ROMANISTA - VOTO 5,5

[...] Il primo episodio degno di nota arriva al secondo minuto di gioco, col contatto in area di rigore romanista tra Hummels e Sarr. [...] Decisione corretta e rigore da Var, anche se a velocità normale l'intensità del tocco di Mats appare piuttosto lieve. Al 24', poco dopo il pareggio di Ndicka, El Shaarawy completa la rimonta, su assist di Dybala. Inizialmente l'assistente convalida, ma il Var poi segnala la posizione irregolare del 92. [...] Direzione nel complesso discreta per Nyberg, ma sul voto pesa la gestione dei fischi - all'inglese - e dei cartellini. [...] Il giallo sta forse stretto a Bentancur per l'intervento duro su Saelemaekers.