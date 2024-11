Toh, Ranieri ritrova la Roma e pure Hummels!

[...] Davanti a 60mila spettatori, a Londra, la Roma si è resa protagonista di una delle migliori partite stagionali: un match giocato con grinta, attenzione, lampi e animus pugnandi. Un ottimo Paredes, un grande Koné, la solita classe del ritrovato Dybala e del suo fatato mancino, la generosità di El Shaarawy, anche la sfortuna in alcuni episodi, poi il piede di Hummels a regalare la gioia infinita allo scadere. [...]

I giallorossi non si sono mai arresi, nonostante un periodo nerissimo: due vittorie - contro Torino e Dinamo Kiev - nelle ultime dieci partite giocate. [...] Sir Claudio sta provando a rimettere in ordine una squadra figlia del caos più totale, in piena balia degli eventi. E col Tottenham si sono visti i primi segnali di risveglio. [...] Il veliero giallorosso deve galleggiare, sopravvivere, ad una tempesta di immane negatività; e per farlo può affidarsi alla saggezza del proprio condottiero, uno che di battaglie impossibili ne ha vinte tante. [...] Lo celebrano i suoi giocatori in primis: "Grande partita, siamo una squadra viva. Con il nuovo tecnico è cambiato tutto dopo un periodo difficile".

(Tuttosport)